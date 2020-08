Altkleidercontainer und Mülleimer brennen

Zweimal musste die Feuerwehr Sandkrug am Sonntag ausrücken. Zunächst meldeten Autofahrer gegen 3 Uhr an einer Bushaltestelle in der Bahnhofstraße in Sandkrug einen brennenden Mülleimer. Vor Ort konnte das Feuer schnell mit vier Schaufeln Sand gelöscht werden. Gegen 6.30 Uhr dann der nächste Alarm: Diesmal wurde ein Feuer auf dem Auvers-Le-Hamon-Platz in Sandkrug bemerkt. Vor Ort brannten drei Altkleidercontainer in voller Ausdehnung. Zwei Trupps unter schwerem Atemschutz öffneten die Altkleidercontainer mit einem Winkelschleifer. Anschließend wurden die Altkleider mit Forken aus den Containern geholt und abgelöscht. „Parallel dazu wurden auch der umliegende Wald mit einer Wärmebildkamera nach einem versteckten Brand abgesucht“, berichtet Timo Nirwing, Pressewart der Feuerwehr Sandkrug. Durch Funkenflug bzw. Strahlungswärme und die Nähe zum Wald hätte hier schnell ein Flächenbrand entstehen können. Der entstandene Schaden beläuft sich nach Angabe der Polizei auf rund 2000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Brandursachen aufgenommen.

BILD: Feuerwehr/Timo nirwing