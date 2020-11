Einsatz der Feuerwehr Altmoorhausen: Brennendes Auto löst die Hupe aus

Altmoorhausen /Hude Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Donnerstag gegen 21.20 Uhr auf einem Grundstück an der Linteler Straße ein dort abgestellter Mercedes-Transporter in Brand. Der Vorfall war etwas kurios. Das Feuer hatte offenbar die Hupe im Wagen ausgelöst, wodurch der Eigentümer auf den Brand aufmerksam geworden sei und zunächst selber versucht habe, das brennende Auto zu löschen, so die Polizei. Als das erfolglos blieb, rief er die Feuerwehr. 20 Einsatzkräfte der Altmoorhauser Wehr brachten das Feuer im Motor- und Innenraum schließlich unter Kontrolle. Der brennende Wagen soll laut Feuerwehr-Pressesprecher Georg Schecke noch einige Meter nach vorne gerollt und gegen einen Zaun gestoßen sein. Am Transporter entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden, der auf 10 000 Euro geschätzt wurde. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

