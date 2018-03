Altona Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Montag 17.25 Uhr auf der Wildeshauser Straße in Altona (Gemeinde Dötlingen). Eine 55-jährige Dötlingerin befuhr mit ihrem Pkw die Wildeshauser Straße in Richtung Neerstedt und wollte nach links auf ein Grundstück einbiegen. Ein mit seinem Pkw hinter ihr fahrender 29-jähriger Dötlinger bemerkte den vor ihm haltenden PKW der Frau zu spät und fuhr auf, wie die Polizei am Dienstag berichtet. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 6000 Euro.