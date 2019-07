Aschenstedt /Wildeshausen Ein Gewitter mit Starkregen sorgte am Samstag im südlichen Landkreis Oldenburg für Unruhe. So wurde die Freiwillige Feuerwehr Dötlingen um 18:11 Uhr mit dem Stichwort „Erkundung Brandeinsatz“ in den Narzissenweg nach Aschenstedt gerufen. „Dort sollte nach einem Blitzeinschlag in ein Wohnhaus Brandgeruch wahrzunehmen sein“, berichtete Feuerwehrsprecher Jannis Wilgen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich diese Lage. An der Giebelseite einer Doppelhaushälfte hatte augenscheinlich der Blitz in die Firstpfannen eingeschlagen, offenes Feuer oder Rauch waren jedoch von außen nicht zu erkennen. Ein Trupp unter Atemschutz wurde ins Innere des Gebäudes entsandt, um insbesondere den Dachboden mithilfe einer Wärmebildkamera zu kontrollieren. „Abgesehen von mehreren durchgebrannten Elektrogeräten wurden dabei aber keine weiteren Feststellungen gemacht“, so Wilgen. Nach einer genaueren Begutachtung des Daches konnte schließlich vollständig Entwarnung gegeben werden. Das Nachrichtenportal „Nonstop-News“ meldete, dass durch die Energieentladung die „FI-Schutzschalter“ in mehreren Haushalten heraussprangen. Wassermengen liefen in die Gullis. Nennenswerter Sachschaden sei nicht entstanden. Insgesamt 14 Feuerwehrleute waren rund 30 Minuten vor Ort.

Keine „Wasser-Einsätze“ wurden dagegen aus den Nachbarkommunen vermeldet. „Davon sind wir verschont geblieben“, erklärte Daniel Engels, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen, auf Anfrage.