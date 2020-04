Unfall In Astrup: Kradfahrerin gerät ins Schleudern und stürzt

Astrup Eine 29-jährige Kradfahrerin aus Oldenburg befuhr am Sonntag gegen 15.20 Uhr in Astrup die Oldenburger Straße in Richtung Wardenburg. Auf Höhe der Einmündung „Grüner Weg“ bremste ein vor ihr fahrender Mercedes verkehrsbedingt.

Dies bemerkte die 29-Jährige zu spät, geriet ins Schleudern und fiel zu Boden. In der Folge rutschte sie unter den vor sich befindlichen Mercedes. Durch den Aufprall verletzte sie sich leicht. Am Krad sowie am Pkw entstand laut Polizei Sachschaden in noch unbekannter Höhe.