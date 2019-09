Astrup Die Polizei in Wardenburg sucht nach Zeugen, die Angaben zu einem Verkehrsunfall machen können, der sich bereits am Freitag, 21. September, gegen 15.40 Uhr auf der Astruper Straße ereignet hat. Demnach war eine 41-Jährige mit ihrem Auto auf der Astruper Straße von Sandkrug kommend in Richtung Wardenburg unterwegs.

Etwa in Höhe des Schehnberger Wegs kam ihr auf ihrer Fahrspur ein schwarzer Pkw entgegen, der beabsichtigte, einen Traktor zu überholen. Trotz eines Ausweichmanövers der 41-Jährigen sowie dem Wiedereinscheren des Überholenden, kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Pkw.

Der Sachschaden wurde auf etwa 900 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 04407/923-0 zu melden.