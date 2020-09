Einbruch: Polizei hält Mann auf

Bargloy Einen mutmaßlichen Einbrecher hat die Polizei laut Mitteilung am Freitag gefasst: Einer Streifenwagenbesatzung fiel demnach gegen 11 Uhr eine männliche Person auf, die sich in der Ortschaft Bargloy mit Handschuhen bekleidet auf ein dortiges Grundstück begab. Die Beamten suchten daraufhin das großflächige und schwer einsehbare Grundstück ab. Sie trafen den Mann unmittelbar am Wohnhaus an und nahmen ihn fest.

Es handelte sich um einen 35-jährigen, in Bremen wohnhaften Serben, der im Bereich der sogenannten Eigentumskriminalität kein unbeschriebenes Blatt ist, teilte die Polizei mit. Eine Überprüfung des von ihm mitgeführten E-Bikes ergab zudem, dass dieses in Bremen entwendet worden war. Nachdem weitere Maßnahmen, die den anstehenden Strafprozess betreffen, durchgeführt waren, wurde der Beschuldigte abschließend entlassen.