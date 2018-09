Beckeln Ein Brand an einem Einfamilienhaus an der Dorfstraße in Beckeln hat am Mittwochnachmittag drei Feuerwehren aus der Samtgemeinde Harpstedt in Atem gehalten. Eine Bewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, auch entstand erheblicher Sachschaden. Weil Nachbarn frühzeitig eingriffen und durch den massiven Einsatz der Feuerwehren sei es gelungen, das Haus zu retten, berichtete Beckelns Ortsbrandmeister Frank Bollhorst in einer ersten Bilanz.

Um 13.53 Uhr war der Alarm eingegangen. Unter einem Dachüberstand müsse etwas angefangen haben zu brennen, so die Einschätzung des Ortsbrandmeisters. Die Polizei bestätigte dies: Vermutlich sei das Feuer von Mülleimern ausgegangen. Es habe sich dann in die Vertäfelung und in Richtung der im Obergeschoss befindlichen Wohnung ausgedehnt, sagte Bollhorst.

„Vorbildlich“ nannte der Ortsbrandmeister den Einsatz der Nachbarn, die die Feuerwehr alarmiert und die Flammen mit Feuerlöschern in Schach gehalten hätten. Die anrückenden Wehren bauten eine etwa 300 Meter lange Schlauchleitung zu einem Unterflurhydranten an der Einmündung der Dorfstraße in die Wildeshauser Straße auf. Trupps von Atemschutzgeräteträgern bekämpften das Feuer sowohl von innen als auch von außen, Teile der Dachbedeckung mussten dafür abgenommen werden.

Die Obergeschosswohnung sei nicht mehr bewohnbar, sagte der Ortsbrandmeister. Er würde auch von einem Bewohnen der unteren Zimmer zurzeit abraten.

Zu dem Löscheinsatz waren 20 Einsatzkräfte der Stützpunktfeuerwehr Beckeln ausgerückt, aus Harpstedt kamen 15, aus Horstedt/Klein Henstedt zwölf Feuerwehrleute. Daneben waren Mitarbeiter des Malteser Hilfsdienstes aus Harpstedt und Wildeshausen vor Ort. Die Feuerwehr aus Colnrade wurde nachalarmiert – zumal zunächst unklar war, wie viele Atemschutzgeräteträger benötigt würden. Letztlich seien etwa sechs bis acht Teams im Einsatz gewesen, berichtete Bollhorst.

Zur Schadenshöhe konnte die Polizei am Mittwoch noch keine Angaben machen.