Beckeln Durchschnittlich etwa alle drei Tage sind die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren in der Samtgemeinde Harpstedt im vergangenen Jahr ausgerückt. Einen genauen Überblick über die Art der Einsätze und einen Ausblick auf das Jahr 2020 gaben nun der stellvertretende Samtgemeindebrandmeister Frank Bollhorst und Pressesprecher Christian Bahrs bekannt.

• Einsätze

129Einsätze haben die Feuerwehrleute der sechs Gemeindefeuerwehren gestemmt. „Das war im Vergleich zum Vorjahr recht gleichbleibend“, sagte Christian Bahrs. 132-mal rückten die Wehren 2018 aus. Aufgeteilt haben sich die Einsätze wie folgt:

52Brandeinsätze (2018: 43) wurden gefahren. „Ein paar Großbrände waren auch dabei“, erinnern sich die beiden Feuerwehrkameraden. Im Juli brannte in Winkelsett ein Putenstall ab, in Wildeshausen halfen die Einsatzkräfte der Samtgemeinde beim Brand eines Anwesens am Forstweg am 1. Weihnachtstag. Außerdem unterstützte die Ortswehr Colnrade bei der Bekämpfung des Moorbrandes in Goldenstedt. „Zwei Einsätze gab es in diesem Zusammenhang, dazu kam noch einmal ein Einsatz zur Unterstützung in Goldenstedt“, sagte Bahrs.

64Hilfeleistungen fielen an und machten damit den Hauptteil der Einsätze aus (2018: 55). „Darunter fallen Tierrettung, Wasserschäden, Gasausströmung, Verkehrsabsicherung, Türöffnung oder auch die Beseitigung von Sturmschäden“, zählte Bollhorst auf. 27 Einsätze (2018: 19) gehen auf Sturmschäden zurück. „Besonders am 18. Oktober war viel los. Da waren teilweise Straßen gesperrt, weil Bäume umgestürzt waren“, erinnert sich Bahrs. In der Nacht zum 29. August halfen einige Ortswehren auch in Delmenhorst aus, wo Straßen aufgrund von Starkregen unter Wasser standen.

4Verkehrsunfälle hat die Samtgemeinde-Feuerwehr verzeichnet (2018: 20). „Das ist eine erfreuliche Entwicklung“, sagte Bahrs. Von den vier Unfällen hatte sich drei auf der Autobahn 1 ereignet. 2018 mussten die Harpstedter Wehren noch zwölfmal auf der A 1 tätig werden.

7Fehlalarmen mussten die Einsatzkräfte nachgehen (2018: 11). „Da freuen wir uns natürlich, dass es weniger geworden sind“, meinte Bollhorst.

2sonstige Einsätze komplettieren den Arbeitsnachweis der Samtgemeinde-Feuerwehr (2018: 3). „Dazu gehören Einsätze im Rahmen der Brandsicherheit“, erklärte Bahrs.

• Personal

342 aktive Feuerwehrleute gibt es in der Samtgemeinde Harpstedt. „Wir sind gut aufgestellt, das ist nicht selbstverständlich“, freute sich Bollhorst. 296 männliche Kameraden (2018: 243) und 46 Frauen (35) engagieren sich. „Dass wir unsere Zahl der Aktiven steigern konnten, freut uns“, sagte Bahrs.

129 Kameraden gehören den Altersabteilungen an – alle von ihnen sind männlich.

27 unter Zehnjährige sind in der Kinderfeuerwehr aktiv (19 Jungen und 8 Mädchen).

107 Mitglieder haben die Jugendfeuerwehren. „Davon gibt es in der Samtgemeinde fünf“, erklärte Bahrs. Neben dem Flecken Harpstedt haben auch Beckeln, Colnrade, Kirch- und Klosterseelte sowie Prinzhöfte dieses Angebot für Jugendliche ab zehn Jahren. 74 davon sind Jungen (64), 33 Mädchen (25).

68 Mitglieder gehören außerdem zu den Musikzügen. „Wobei man sagen muss, dass der Harpstedter Spielmannszug derzeit ruht und daher die 28 Frauen und 40 Männer zu Beckeln gehören“, erklärte Bollhorst.

• Höhepunkte 2019

Die Neugründung der Freiwilligen Feuerwehr Prinzhöfte sei ein besonderes Ereignis gewesen, sind sich die beiden Kameraden einig. Die Ortsfeuerwehren Klein Henstedt und Prinzhöfte-Horstedt sind seit 1. Oktober Geschichte. „Weitere Zusammenschlüsse sind aber erst einmal nicht geplant“, erklärte Bahrs. Darüber hinaus feierte die Jugendfeuerwehr Harpstedt im vergangenen Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. „Und die Feuerwehren Harpstedt und Beckeln haben einen Defibrillator bekommen“, freute sich Bahrs.

• Ausblick auf 2020

Nach über zehn Jahren im Amt gibt Harpstedts Ortsbrandmeister Eric Hormann seinen Posten ab. Ein Nachfolger soll Ende Februar bei der Jahreshauptversammlung gewählt werden. Auch Samtgemeindebrandmeister Günter Wachtendorf hört auf. „Bis zum Jahresende bleibt er uns noch erhalten, bis dahin müssen wir einen Nachfolger finden“, sagte Bollhorst.

Darüber hinaus hofft er, dass Beckeln für das 30 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug (LF 30) einen Ersatz bekommt. „Bestellt ist aber noch nichts, deswegen könnte es zeitlich eng werden in diesem Jahr“, sagte der stellvertretende Samtgemeindebrandmeister. Als nächstes sei ein neues Fahrzeug für Kirchseelte an der Reihe – „politisch ist ja schon alles durch“, meinte Bollhorst.