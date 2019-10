Beckeln Schwere Verletzungen zog sich ein 41-Jähriger aus der Gemeinde Harpstedt bei einem Verkehrsunfall zu. Wie die Polizei mitteilte, kam es zu dem Unfall am Mittwochmorgen, 2. Oktober, gegen 6.15 Uhr, auf der Straße Heckenhäusen.

Der 41-Jährige war mit seinem Auto in Richtung Harpstedt unterwegs gewesen, als er in einer leichten Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Daraufhin geriet laut Polizei das Fahrzeug ins Schleudern, kam nach rechts von der Straße ab und überschlug sich. Es blieb auf dem Dach in einem Acker liegen.

Durch den Unfall erlitt der 41-Jährige schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Mann umgehend in eine Klinik. Des Weiteren waren die Freiwillige Feuerwehren Harpstedt und Beckeln mit fünf Fahrzeugen sowie 28 Mann im Einsatz.

Der Gesamtschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.