Benthullen Zum Brand einer Rundballenpresse sind am Samstag, 3. August, die Freiwilligen Feuerwehren aus Littel, Achternmeer, Wardenburg und Jeddeloh, kurz nach 15 Uhr, nach Benthullen an die Böseler Straße gerufen worden. Bereits auf der Anfahrt konnte die zuerst eintreffende Ortsfeuerwehr Littel eine große schwarze Rauchwolke sehen.

Die Rundballenpresse war aus noch nicht geklärter Ursache auf einem ca. zwei Hektar großen Feld in Brand geraten, berichtet Einsatzleiter und Pressesprecher Frank Kirsch (Feuerwehr Littel). Der Landwirt hatte schnell reagiert und die Zugmaschine von der Presse getrennt. Unter Atemschutz ging ein Trupp mittels Strahlrohr und Netzwasser zur Brandbekämpfung vor. Der Einsatz von Netzwasser (Beimischung von biologisch abbaubarem Schaummittel) reduzierte die zum Löschen notwendige Wassermenge deutlich.

Aufgrund des schnellen Einsatzes konnte eine Brandausbreitung verhindert werden und auch ein Großteil der Presse erhalten werden. Im Anschluss konnte der Traktor wieder vorgebaut und die Presse hydraulisch geöffnet werden. Das ermöglichte das finale Ablöschen des in der Presse befindlichen Rundballens und des Inneren der Presse. Um sicherzustellen, dass keine versteckten Glutnester vorhanden waren, veranlasste Einsatzleiter Frank Kirsch den Einsatz der Wärmebildkamera zur Überprüfung der Temperaturen. Anschließend konnte die Einsatzstelle der Polizei übergeben werden.

Die Anfahrt erfolgte im moorigen Gebiet über zwei Stoppelfelder, „was immer ein Risiko in sich birgt“, so der Einsatzleiter. Deshalb verblieben die restlichen eingesetzten Fahrzeuge an der Böseler Straße. Auf dem Feld waren nur das Hilfeleistungslöschfahrzeug aus Littel zur Brandbekämpfung und das Tanklöschfahrzeug aus Achternmeer zur Sicherstellung von Löschwasser erforderlich. Die Kameraden aus Littel und Achternmeer waren mit 17 Kräften im Einsatz. Die Feuerwehren aus Wardenburg und Jeddeloh konnten bereits auf der Anfahrt die Einsatzfahrt abbrechen. Um 16.30 Uhr war der Einsatz beendet.