Mann mit Schrotflinte flüchtet

Benthullen /Friesoythe Zum einem Großeinsatz der Polizei ist es am Montag im Landkreis-Dreieck Cloppenburg/Ammerland/Oldenburg gekommen. Im Bereich des Polizeikommissariats Friesoythe begann gegen 13 Uhr der Einsatz, der sich zunächst in Richtung Ammerland verlagerte und schließlich in Benthullen beendet werden konnte.

Ein 39-jähriger Mann aus Garrel zeigte in der Altenoyther Straße in Friesoythe gegenüber einem Zeugen eine Schrotflinte. In seinem Auto führte er entsprechende Munition mit. Nachdem der Zeuge die Polizei verständigt hatte, setzte sich der 39-Jährige in sein Auto und fuhr zunächst in Richtung Oldenburg.

Durch mehrere eingesetzte Polizeibeamte aus Friesoythe, dem Ammerland, der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch und dem Polizeihubschrauber konnte der Mann in einem Waldstück am Saarländer Weg in Benthullen gestellt werden. Er ließ sich dort widerstandslos festnehmen.

Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Einen Führerschein hatte er nicht. Er wurde zunächst zur Polizeidienststelle nach Wardenburg gebracht.

Der Mann machte laut Polizei einen verwirrten Eindruck. Unter Hinzuziehung eines Arztes und Mitarbeitern des Landkreises Oldenburg wurde die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung angestrebt.