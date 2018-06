Benthullen Die Freiwillige Feuerwehr wurde am Mittwochabend um 21.54 Uhr alarmiert, weil am Litteler Fuhrenkamp eine verdächtigte Rauchentwicklung entdeckt worden war. Ein aufmerksamer Bürger hatte vom Mastenweg aus Rauch aus dem Wald aufsteigen sehen und umgehend den Feuerwehrnotruf 112 gewählt. Kurz danach traf das erste Löschfahrzeug am Einsatzort ein.

Tatsächlich zeigte sich, dass sich aus derzeit noch ungeklärter Ursache bereits ein kleiner Waldbrand entwickelt hatte. Auf einer Fläche von etwa 15 mal 40 Metern brannten Sträucher, Gras und vereinzelt auch Bäume. Die Feuerwehr setzte sofort zwei Strahlrohre ein und konnte so größeren Schaden verhindern. Auch Feuerpatschen kamen zum Einsatz, mit denen kleine Flammen erstickt wurden. Aufgrund der starken Hitze auch noch am späten Abend war der Einsatz körperlich sehr anstrengend.

Wäre der Brand nicht von einem aufmerksamen Bürger aus der Gemeinde Großenkneten bemerkt worden, hätte es schnell zu einem Großeinsatz aller Ortswehren kommen können.

Insbesondere aufgrund der anhaltenenden Hitze und Trockenheit weist der Pressesprecher der Litteler Ortsfeuerwehr, Frank Kirsch, darauf hin, dass öffentliches Feuer oder Rauchen in der extrem trockenen Vegetation unbedingt zu unterlassen ist.

Insgesamt waren 25 Kameraden über 1,5 Stunden im Einsatz. Am Donnerstagmorgen rückten noch einmal einige Kameraden zur Kontrolle aus, ehe die Einsatzstelle dann dem Forstamt übergeben wurde.