Bergedorf Eine 49-jährige Frau wurde am Dienstag um 7 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Bergedorf leicht verletzt. Laut Polizei befuhr die Ganderkeseerin mit ihrem Auto die Bergedorfer Landstraße. Ein 71-jähriger Mann aus Ganderkesee wollte mit seinem Pkw die Straße in Höhe der Alten Dorfstraße queren und missachtete dabei die Vorfahrt der 49-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß zog sich die Frau Verletzungen zu. Zwei weitere Insassen in ihrem Fahrzeug und der 71-Jährige blieben unverletzt. Das Auto der Ganderkeseerin war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf 15 000 Euro geschätzt.