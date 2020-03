Unfall In Bergedorf: Frontaler Crash: Zwei Frauen verletzt

Bergedorf Zwei Frauen sind am Montag bei einem Unfall in Bergedorf leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eine 26-jährige Delmenhorsterin gegen 16.40 Uhr mit ihrem Auto auf der Straße Ohe in Richtung Alte Dorfstraße unterwegs, als ihr eine 22-jährige aus Ganderkesee mit dem Wagen entgegenkam. Die Frau verstieß gegen das Rechtsfahrgebot, so dass es zu einem frontalen Zusammenstoß der beiden Autos kam.

Der Wagen der Delmenhorsterin wurde in einen Graben geschleudert, das Auto der Frau aus Ganderkesee kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 16 000 Euro. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt, eine Behandlung im Krankenhaus war zunächst aber nicht erforderlich.