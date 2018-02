Bergedorf In Bergedorf hat es am Faschingssamstag-Morgen gekracht: Bei einem Zusammenstoß auf der Bergedorfer Landstraße in Höhe der Einmündungen Alte Dorfstraße und Tange wurden die beiden Fahrer leicht verletzt.

Wie die Polizei vor Ort mitteilte, wollte ein Pkw-Fahrer kurz vor 9 Uhr aus der Straße Tange nach links auf die Bergedorfer Landstraße abbiegen. Dabei übersah er die Vorfahrt eines Pkw, der auf der Bergedorfer Straße in Richtung Ganderkesee fuhr und es kam zur Kollision. Das vorfahrtsberechtigte Auto wurde in den Straßengraben geschleudert, der andere Pkw kam am Straßenrand zum Stehen.

Bei dem Unfall wurden die beteiligten Fahrzeuge – beide kamen aus dem Landkreis Oldenburg – stark beschädigt. Die Fahrer kamen zur Beobachtung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.