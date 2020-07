Bewohner löscht brennenden Topf

Ein Topf mit heißem Öl hat am Dienstag gegen 22.30 Uhr in einer Wohnung an der „Welgenhöhe“ in Wildeshausen Feuer gefangen. Die Feuerwehren Wildeshausen und Düngstrup rückten mit acht Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften an. Laut Polizei hatte der 44-jährige Bewohner den Topf auf dem Herd vergessen. Er konnte das Feuer weitgehend selbst löschen, atmete jedoch Rauch ein und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Wohnung ist aufgrund der starken Rauchentwicklung derzeit unbewohnbar. Der Schaden wird auf 15 000 Euro beziffert. BILD: