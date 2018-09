32-jährige Frau leicht verletzt

Bissel /Sage-Haast Eine 32-jährige Frau ist am Montagabend, gegen 18.40 Uhr, bei einem Unfall auf der Garreler Straße leicht verletzt worden. Ein 23-jähriger Fahrer aus der Gemeinde Großenkneten wollte mit seinem landwirtschaftlichen Gespann von der Garreler Straße nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw der 32-jährigen Fahrzeugführerin aus Garrel, die gerade im Begriff war, das Treckergespann zu überholen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, so die Polizei. Die Schadenshöhe wurde auf 11000 Euro geschätzt.