Bookholzberg Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht vom Samstag: Ein brauner VW Sharan wurde am auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Windmühlenweg in Bookholzberg beschädigt. Der 36-jährige Fahrzeugführer stellte seinen Pkw um 17 Uhr auf dem Parkplatz ab und begab sich in den Markt. Als er eine halbe Stunde später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Unfallschäden fest. Beide Türen auf der Beifahrerseite wiesen Kratzer auf. Der entstandene Schaden wurde von der Polizei auf 1000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Parkplatz und wird deswegen jetzt von der Polizei gesucht. Wer Hinweise zu Unfallhergang oder Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04222/94 460 mit der Polizei in Ganderkesee in Verbindung zu setzen.