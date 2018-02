Bookholzberg „Maja, Vorsicht! Auto!“, ruft Anja Hecker mitten im Gespräch und stürzt zu ihrer Tochter. Das war knapp: Die sechsjährige Maja kann noch schnell mit dem Roller ausweichen, da düst der Kleinwagen auch schon an ihr vorbei – und zwar deutlich zu schnell. In diesem Teil der August-Hinrichs-Straße in Bookholzberg ist eigentlich nur Schrittgeschwindigkeit erlaubt.

Gemeinsam mit ihren Nachbarn schilderte Anja Hecker am Samstagnachmittag den Mitgliedern der Unabhängigen Wähler Gemeinde Ganderkesee (UWG), Carsten Jesußek und Hella Dietz, die Situation in ihrer Straße. Auch in der Facebook-Gruppe „Du bist Bookholzberger, wenn...“ hatte das Thema für rege Diskussion gesorgt.

Ein großes Problem hier seien die sogenannten „Elterntaxis“, sagte Christopher Niggemann, der mit seiner Familie im Haus mit der Nummer 16 gegenüber der Arztpraxis wohnt. Direkt um die Ecke liegt die Grundschule Bookholzberg. „Vormittags ist das hier eine Zubringer-Autobahn und nachmittags eine Abholer-Autobahn“, beklagte er. Aber nicht nur die Eltern würden zu schnell fahren, meint Anja Hecker: „Das geht den ganzen Tag so.“ Zum einen würden Patienten der Arztpraxis rücksichtlos fahren, zum anderen würden viele die August-Hinrichs-Straße als Schleichweg nutzen. An die vorgegebene Geschwindigkeit von Tempo 30 sowie Schrittgeschwindigkeit in der Nähe der Schule halte sich niemand. Das liege auch an der unzureichenden Beschilderung, sagen die Anwohner.

Dieser Meinung schloss sich auch UWG-Fraktionschef Carsten Jesußek an. Die auf die Straße gemalte 30 sei kaum zu sehen, so Jesußek. Darüber hinaus bemängelte er, dass ein 30er-Schild verdeckt in einem Beet steht und ein weiteres erlaubt Tempo 30 bereits einige Meter vor dem Schild, das das Ende der Spielstraße anzeigt.

Sie habe schon viele Autofahrer, die zu schnell unterwegs waren, angesprochen, berichtete Nadja Wierenberg, die auf der anderen Seite des Doppelhauses mit der Nummer 16 wohnt. „Einige sind einsichtig, viele zeigen einem aber einen Vogel“, schilderte die junge Mutter.

Problematisch seien auch die Büsche, sagte Christopher Niggemann: „Unsere Tochter fährt hier mit dem Fahrrad von der Einfahrt und wird nicht gesehen. Dann wurden die Büsche zurückgeschnitten, dann fahren die Autofahrer aber noch schneller, weil sie mehr sehen.“ Die Büsche im Kreuzungsbereich August-Hinrichs-Straße/Übern Berg müssten aber definitiv zurückgeschnitten werden, befand Jesußek. Er versprach, sich nicht nur um die Beschilderung und die Büsche zu kümmern, sondern auch Verkehrskontrollen zu beantragen, zu prüfen, ob Bodenwellen infrage kommen, und zu klären, ob es möglich sei, die Durchfahrtserlaubnis auf Anlieger zu beschränken. Zudem will er Schilder besorgen, die auf spielende Kinder hinweisen. Darüber hinaus schlug er vor, Schulleiterin Dörte Lohrenz zu kontaktieren, damit sie die Eltern bittet, ihre Kinder nicht mit dem Auto zur Schule zu bringen. Das mache die Schulleiterin laut der Anwohner aber schon lange.