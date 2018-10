Bookholzberg /Berne Auf ein Strafverfahren einstellen muss sich ein 47 Jahre alter Autofahrer aus dem Landkreis Leer, der auf der Bundesstraße 212 zwischen Bookholzberg und Harmenhausen einen Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten verursacht hat. Am Montag war der Mann gegen 14.05 Uhr mit einem Gespann aus Kleinbus und Wohnanhänger unterwegs, als sich kurz hinter der Gemeindegrenze plötzlich zwei Dachfenster des Wohnwagens lösten und in den Gegenverkehr gerieten. Dort trafen die Fenster einen entgegenkommenden Lkw mit einem 43 Jahre alten Bremer am Steuer.

Infolge des Aufpralls bremste der Lasterfahrer sein Fahrzeug ab. Eine hinter ihm fahrende 80 Jahre alte Autofahrerin aus Lemwerder reagierte rechtzeitig und brachte ihr Auto hinter dem Lkw zum Stehen. Das bemerkte aber die nachfolgende Autofahrerin, eine 60-jährige Frau aus Lemwerder, nicht mehr rechtzeitig. Sie fuhr auf den Kleinwagen der 80-Jährigen auf.

Die Polizei beziffert den entstandene Sachschaden am Lkw und den beiden Pkw mit etwa 1500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Brake fest, dass der Wohnwagen nicht zugelassen war.