Bookholzberg Kein Entkommen gab es für einen betrunkenen Autofahrer, der am Sonntagnachmittag in Bookholzberg einen Unfall verursacht hat und anschließend flüchtete. Der 49-Jährige aus Neustadt am Rübenberge war gegen 16.25 Uhr auf der Harmenhauser Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich leicht verletzt. Er setzte seine Fahrt zunächst fort, wurde aber wenig später von der Polizei aufgegriffen. Bei der Fahndung kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ergab ein rund zwei Stunden nach dem Unfall vorgenommener Alkoholtest einen Wert von 2,04 Promille. Dem 49-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und er musste seinen Führerschein abgeben. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro.