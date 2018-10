Bookholzberg Was ihr neues „Arbeitsgerät“, wie Ortsbrandmeister Carsten Drieling es nannte, im Ernstfall leisten kann, haben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bookholzberg schon eindrucksvoll erlebt: Beim Großbrand in der Vegesacker Lürssen-Werft Mitte September bestand das „Löschgruppenfahrzeug 20 KatS“ seine Bewährungsprobe – noch vor der offiziellen Übergabe. Diese fand am Sonnabend vor dem Feuerwehrhaus an der St.-Florian-Straße im Beisein vieler Ratsmitglieder und Vertreter der anderen fünf Ortswehren der Gemeinde statt.

vielseitig einsetzbar 287 000 Euro hat die Gemeinde Ganderkesee für das neue Löschgruppenfahrzeug der Bookholzberger Ortswehr ausgegeben. Das Fahrgestell kostete 71 000 Euro, der Aufbau 1766 00 Euro und die Ausstattung 40 000 Euro. Das LF 20 KatS mit Allradantrieb und 290 PS Motorleistung kann neun Insassen aufnehmen und ist vielseitig einsetzbar. Eingebaut sind eine Pumpenanlage mit einer Nennleistung von 2000 l/min und ein 1450 Liter fassender Wassertank. Zur Ausstattung gehören eine starke Tragkraftspritze, sechs Atemschutzgeräte und 600 Meter Schlauch, die am Einsatzort verlegt werden können.

„Endlich“, sagte Ortsbrandmeister Carsten Drieling, „wir haben wirklich lange darauf gewartet.“ Von der Bestellung des neuen Fahrzeugs, das ein 30 Jahre altes „LF 8“ ersetzt, bis zur Auslieferung vergingen zwei Jahre. Im Rathaus werde man daraus die Lehren ziehen und das nächste anstehende Fahrzeug schon früher bestellen, versprach der Erste Gemeinderat Rainer Lange, der den symbolischen Fahrzeugschlüssel für die Gemeinde übergab.

Nun wartet die Bookholzberger Wehr noch auf eine passende „Garage“. Zwar ist an der St.-Florian-Straße einer der vier Stellplätze gerade noch hoch genug für das neue Fahrzeug, aber das alte Feuerwehrhaus erfüllt nicht mehr die heutigen Anforderungen an eine moderne Wehr. Ein Neubau ist beschlossen, er sollte eigentlich in diesem Herbst am Wellenhofsweg bezugsfertig sein, das Projekt verzögert sich indes wegen der Prüfung eines Alternativ-Standortes. Die Mittel seien aber im Investitionsplan für 2020 fest eingeplant, versicherte Rainer Lange.

„Das Thema ist dringend“, mahnte Carsten Drieling noch einmal. „Wir brauchen vernünftige Rahmenbedingungen.“ Dass ein anderer Standort ins Auge gefasst werde, sei aber auch im Sinne der Feuerwehr.

Immerhin: Die Einsatzfähigkeit der Ortswehr ist gewährleistet, das bestätigte auch Gemeindebrandmeister Bernd Lembke mit Blick auf das neue Löschgruppenfahrzeug: „Die Schlagkraft in Bookholzberg ist damit enorm angestiegen.“