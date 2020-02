Bookholzberg Auch in der Ortsfeuerwehr Bookholzberg ist der Feuerwehrbedarfsplan für die Gemeinde Ganderkesee ein großes Thema. Das hat Ortsbrandmeister Carsten Drieling am Freitagabend auf der Hauptversammlung der Brandschützer im Feuerwehrhaus an der St.-Florian-Straße deutlich gemacht.

Um die geforderte Personalstärke auch künftig einhalten zu können, werbe die Freiwillige Feuerwehr trotz der laut Drieling vergleichsweise guten Personalsituation weiter um Mitglieder für die aktive Abteilung sowie für die Jugendfeuerwehr.

Vor allem gehe es um Einsätze am Tage: „Personen, die sich auch tagsüber in Bookholzberg oder in der näheren Umgebung aufhalten, sind für uns von besonderem Interesse“, betonte Dreiling.

Gemeinde muss erheblich investieren Um gemeindeweit durch die sechs Ortsfeuerwehren auch künftig den Brandschutz und die rasche Hilfe in Notlagen sicherstellen zu können, wird die Verwaltung in den kommenden Jahren erheblich Geld aufwenden müssen. Millionenbeträge sind nötig für Fahrzeuge, Ausrüstung und Gebäude. Das sieht der Ende 2019 vorgestellte Feuerwehrbedarfsplan für die nächsten fünf bis zehn Jahre vor. Dickster Brocken der Investitionen in die Feuerwehren ist in diesem Jahr der Bau des Bookholzberger Gerätehauses mit rund 3,2 Millionen Euro. Baubeginn könnte noch im März sein – je nach Eingang der Baugenehmigung sowie der Wirtschaftlichkeitsprüfung der Ausschreibungen.

Dass es auch jetzt schon recht gut um die Erreichbarkeit der Retter steht, beweist die Verlegung des noch in Ganderkesee stehenden Schlauchwagens nach Bookholzberg. Steht erst das neue Feuerwehrhaus am Wellenhofsweg, das könnte schon 2021 sein, wird der Wagen „umgeparkt“. Grund: Die zeitnahe Besetzung ist laut Experten dort besser gewährleistet. Das Fahrzeug von 1991 wird mittelfristig durch einen neuen Gerätewagen abgelöst. Freuen dürfen sich die Ehrenamtlichen auch über ein neues Hilfeleistungstanklöschfahrzeug. Der Austausch des alten Wagens von 1993 durch einen mit modernster Technik ist Folge der Feuerwehrbedarfsplanung für die nächsten fünf bis zehn Jahre.

Die Freiwillige Feuerwehr Bookholzberg verfügt derzeit über 77 aktive Mitglieder, darunter zwölf Frauen. Das Durchschnittsalter liegt bei 35 Jahren. Die Alters- und Ehrenriege bilden 18 Feuerwehrkameraden und eine -kameradin.

Zu 53 Einsätzen rückten die Ehrenamtlichen 2019 aus. Darunter 27 Hilfeleistungen, 18 Brände, ein Fehlalarm sowie eine Hilfe bei einem Verkehrsunfall. Gemeinsam leisteten die Aktiven und die Jugendfeuerwehr im vergangenen Jahr 14 500 Arbeitsstunden ab.

Im Rahmen der Versammlung gab es auch Beförderungen: Feuerwehrmann ist jetzt Pascal Meyer. Den Rang des Oberfeuerwehrmanns bekleiden Steven Janssen und Sebastian Klages. Alicia Kropp ist nun Hauptfeuerwehrfrau.

Auch zwei neue Hauptfeuerwehrmänner hat die Wehr jetzt: Mathias Baumert und Lukas Großkopf. Zum 1. Hauptfeuerwehrmann wurde Harald Sieling befördert. Der neue Oberlöschmeister heißt Benedikt Zeidler. Für 25 Dienstjahre in der Wehr wurde die stellvertretende Jugendfeuerwehrwartin Yvonne Zalmann geehrt.