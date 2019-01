Bookholzberg Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 212 in Bookholzberg wurde am Montagnachmittag ein Mann aus Ganderkesee leicht verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 62-Jährige mit seinem Auto von Ganderkesee aus in Richtung Bookholzberg unterwegs und musste kurz hinter dem Ortseingangsschild verkehrsbedingt bremsen. Ein 47-jähriger Mann aus Hamburg, der mit seinem Kleintransporter hinter dem Ganderkeseer fuhr, übersah den stehenden Wagen und fuhr auf das Heck auf. Das Auto des Ganderkeseers war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5000 Euro.

