Bookholzberg Im Fall des am frühen Neujahrsmorgen in Brand geratenen Autos in Bookholzberg geht die Polizei mittlerweile von Brandstiftung aus. Wie berichtet, wurde gegen 5.15 Uhr am Dienstagmorgen über den Notruf der Feuerwehr ein brennender Pkw in der Straße „An der Bahn“ in Bookholzberg gemeldet.

20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bookholzberg löschten das Feuer, konnten das vollständige Ausbrennen des Fahrzeugs aber nicht mehr verhindern. Der entstandene Schaden wurde auf 4 000 Euro geschätzt.

Der grüne VW Passat stand zuvor seit längerer Zeit in der Straße und wurde nicht bewegt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04431/94 10 bei der Polizei zu melden.