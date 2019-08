Bookholzberg Mitten in den Ferien ist niemand in der Schule: Darauf setzten vermutlich unbekannte Täter, die in die Oberschule Bookholzberg eingebrochen sind. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat zwischen Donnerstag, 1. August, ab 12.30 und Montag, 5. August, gegen 8 Uhr. Der oder die Einbrecher hebelten eine Tür der an der Stedinger Straße gelegenen Schule auf und durchsuchten im Innern mehrere Räume. Ihre Beute besteht nach ersten Erkenntnissen aus einer geringen Menge Bargeld. Die Schadenshöhe wird von der Polizei auf insgesamt etwa 2000 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen, die im Umfeld der Oberschule Auffälliges beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, erreichen die Polizei in Wildeshausen unter Telefon 04431/94 11 15.