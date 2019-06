Bookholzberg Seiner aufmerksamen Nachbarin hat es ein Hauseigentümer in Bookholzberg zu verdanken, dass ein Einbrecher bei ihm nur eine geringe Beute machte: Geschätzt rund 300 Euro betrage der Wert des Diebesgutes in dem Wohnhaus am Brinkmannsweg, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Schaden wäre wohl höher gewesen, wenn nicht die Nachbarin eingegriffen hätte. Sie beobachtete am Dienstag gegen 14.15 Uhr, wie ein unbekannter Mann in das Haus ging. Der Bewohner war zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause. Das kam der Frau verdächtig vor, deshalb ging sie hinüber und sprach den Unbekannten an. Daraufhin verließ dieser das Haus – mit einem Einkaufskorb in der Hand.

Die Nachbarin verständigte umgehend die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief indes ergebnislos. Die Spurenermittlung am Tatort ergab aber, dass es sich in der Tat um einen Einbruch handelte.

Die Nachbarin konnte den Täter recht gut beschreiben: Demnach ist er 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und „von normaler Statur“. Er hat eine helle Hautfarbe und dunkle Haare und sprach Deutsch mit „südländischem“ Akzent. Zur Tatzeit trug der Mann eine lange, dunkelblaue Jeanshose, ein dunkelblaues T-Shirt und dunkle Schuhe. Er habe ein „gepflegtes Erscheinungsbild“ vermittelt, heißt es im Polizeibericht.

Wer Hinwiese zu Tat und Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ganderkesee, Telefon 04222/ 9 44 60, zu melden.