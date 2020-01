Bookholzberg Wieder ein Einbruch in Bookholzberg: Unbekannte Täter nutzten die einwöchige Abwesenheit der Bewohner zwischen dem 10. und 17. Januar, um in ein Haus an der Straße Zur Rampe einzudringen. Es sei „Diebesgut entwendet“ worden, teilte die Polizei mit, ohne nähere Angaben zur Beute zu machen. Wer in der Zeit von Freitag, 10. Januar, 19 Uhr, bis Freitag, 17. Januar, 9.45 Uhr Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei in Wildeshausen (Telefon 04431/945 10) zu informieren.