Einbruch in Bookholzberg: Werkzeuge und Geräte gestohlen

Bookholzberg Einbrecher sind am vergangenen Wochenende in zwei Container an der Straße An`n Hövel in Bookholzberg eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten die unbekannten Täter mehrere Werkzeuge und elektronische Geräte.

Der Einbruch ereignete sich in der Zeit von Freitag, 15 Uhr, bis Montag, 7 Uhr. Zur Höhe des Gesamtschadens machte die Polizei keine Angaben. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, sollten sich unter Telefon 04431/941 115 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung setzen.

