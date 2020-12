Einsatz in Bookholzberg: Adventskranz fängt an Heiligabend Feuer

Bookholzberg Alarm am Heiligen Abend: Wegen eines brennenden Adventskranzes musste die Freiwillige Feuerwehr Bookholzberg am Donnerstag um 18 Uhr ausrücken. In einer Wohnung an der Holunderstraße war ein an der Decke angebrachter Adventskranz zu Boden gefallen und in Brand geraten. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten die Bewohner das Feuer schon gelöscht. Mit den Gerätschaften der Wehr wurde die Wohnung belüftet, so dass der Heiligabend noch gerettet war.

