Bookholzberg Glimpflich ausgegangen ist am Dienstagabend ein Heckenbrand in Bookholzberg: Gegen 21.30 Uhr wurde der Brand in der Friedrich-Lange-Straße gemeldet. Als die Freiwillige Feuerwehr Bookholzberg mit vier Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort eintraf, hatte der Grundstückseigentümer bereits damit begonnen, die Flammen zu bekämpfen. Mit Unterstützung der Wehr gelang es dann schnell, das Feuer endgültig zu löschen. Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 6000 Euro. Zur Brandursache konnte sie am Mittwoch noch keine Angaben machen, Ermittlungen wurden aufgenommen.