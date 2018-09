Bookholzberg /Ganderkesee /Vegesack Der Großbrand auf dem Gelände der Lürssen-Werft in Bremen-Vegesack beschäftigte auch Einsatzkräfte aus der Gemeinde Ganderkesee. Bereits am Freitagmorgen rückten neun Feuerwehrleute aus Bookholzberg nach Vegesack aus. Bookholzberg war zusammen mit Feuerwehren aus der Wesermarsch alarmiert worden, um die Einsatzkräfte auf der anderen Weserseite zu unterstützen. Am Freitagabend gegen 20 Uhr rückten dann weitere neun Einsatzkräfte von der Feuerwehr Ganderkesee aus.

„Alles erfahrene Atemschutzgeräteträger“, erklärte Gemeindefeuerwehrsprecher Benjamin Mahlstedt gegenüber der NWZ. Der Einsatz, bei dem es laut Mahlstedt zu einer Hitzeentwicklung von mehreren Hundert Grad gekommen sei, forderte viel von den Einsatzkräften. „Die Belastung ist wirklich sehr groß“, so Mahlstedt weiter. Entsprechend seien die Bookholzberger Kräfte im Laufe des Freitages bereits wieder abgezogen worden. Die Feuerwehrleute aus Ganderkesee konnten gegen 2.30 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag die Heimreise antreten. Ob die Hilfe aus der Gemeinde Ganderkesee ein weiteres Mal angefordert werden muss, war am Samstagmittag noch unklar.