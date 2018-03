Bookholzberg Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Montagvormittag auf dem Parkplatz der Verbrauchermärkte am Windmühlenweg in Bookholzberg ein geparktes Auto angefahren und ohne sich um den Schaden zu kümmern den Unfallort verlassen hat. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken habe der Unbekannte zwischen 10 und 10.30 Uhr einen schwarzen Kia beschädigt, so die Polizei. Die Schadenshöhe beziffern die Beamten mit rund 2000 Euro. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ganderkesee, Telefon 04222/9 44 60 zu melden.

