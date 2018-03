Bookholzberg /Grüppenbühren Rund eine Stunde lang war die Bundesstraße 212 zwischen Bookholzberg und Ganderkesee am Montagmorgen voll gesperrt. Grund war ein Unfall mit einer verletzten Person. Die Feuerwehr musste die eingeklemmte Fahrerin aus ihrem Fahrzeug befreien.

Die 64-jährige Nissan-Fahrerin aus Ganderkesee war am Montagmorgen gegen 9 Uhr aus Bookholzberg kommend in Richtung Ganderkesee unterwegs. In einer langgestreckten Kurve geriet das Fahrzeug zu weit auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Lkw aus Delmenhorst konnte noch rechtzeitig in die Berme ausweichen und so einen Frontalzusammenstoß verhindern. Trotzdem touchierte der Pkw den Lastkraftwagen des 49-jährigen Fahrers, woraufhin die 64-Jährige die Kontrolle verlor. Der Nissan der Frau wurde so stark beschädigt, dass die Feuerwehren Bookholzberg und Ganderkesee sie aus dem Wrack schneiden mussten.

Die Feuerwehr war mit 25 Personen und mehreren Fahrzeugen vor Ort. Während der Lkw-Fahrer unverletzt blieb, musste die Frau im Rettungswagen versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden. Um 10 Uhr konnte die Bundesstraße teilweise freigegeben werden.

Der Sachschaden wird auf 9000 Euro geschätzt.