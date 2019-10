Bookholzberg Nach einem oder mehreren Unbekannten, die in Bookholzberg gezündelt haben, sucht die Polizei. Am späten Dienstagabend stand gegen 23.35 Uhr zunächst ein Sonnenschirm vor einem Eiscafé an der Stedinger Straße in Flammen. Kurz darauf, gegen 23.55 Uhr, brannte am Bahnhof Bookholzberg der Inhalt eines Mülleimers, wobei ein danebenstehendes Fahrrad in Mitleidenschaft gezogen wurde. Beide Feuer wurden von Passanten schnell gelöscht, den Sachschaden kann die Polizei noch nicht beziffern. Sie sucht nun nach möglichen Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben. Hinweise werden unter Telefon 04431/9410 entgegengenommen.