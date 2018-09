Bookholzberg Zu einem Einbruch in ein Vereinsheim an der Huder Straße kam es zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 13.55 Uhr. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster des Vereinsheims auf und gelangten so in das Gebäude. Die Räume wurden durchsucht, ob etwas entwendet wurde, stand am Freitag noch nicht fest. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, Telefon 04431/ 94 11 15, in Verbindung zu setzen.