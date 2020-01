Bookholzberg Schlimme Stunden durchlebte in der Nacht zum Mittwoch eine 66-jährige Frau in Bookholzberg: Nachdem sie in ihrem Einfamilienhaus in der Holunderstraße gegen 3.30 Uhr durch Geräusche aus dem Schlaf gerissen worden war, wurde sie im Wohnbereich von zwei maskierten Männern überrascht. Unter Androhung von Gewalt forderten die Unbekannten von der verängstigten Bewohnerin die Preisgabe von Bargeld und Wertsachen. Während der eine Täter die Hauseigentümerin in Schach hielt, durchsuchte der andere die Räume und wurde auch fündig: Die Beute besteht nach Angaben der Polizei aus einer „unbestimmten Menge an Bargeld“.

Bevor die Räuber verschwanden schüchterten sie die Bewohnerin derart ein, dass sie es erst nach einer guten Stunde wagte, die Polizei zu alarmieren. Als die Beamten eintrafen, waren die Täter längst über alle Berge. Beschrieben werden sie wie folgt: Der eine Mann war 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank, er trug eine dunkle Mütze. Der andere war etwa zehn Zentimeter kleiner und von kräftiger Statur, er hatte lockige schwarze Haare. Beide trugen dunkle Oberbekleidung und dunkle Hosen, jeweils mit weißen Streifen, sowie Handschuhe. Wer Angaben zu den Gesuchten oder zur Tat machen kann, wird gebeten, die Polizei in Wildeshausen unter Telefon 04431/9410 zu benachrichtigen.