Bookholzberg Auf ein Strafverfahren muss sich eine 76 Jahre alte Autofahrerin aus dem Ganderkeseer Gemeindegebiet einstellen, die am Montagnachmittag in Bookholzberg einen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Frau wollte gegen 15 Uhr vom Friedensweg nach links auf die Stedinger Straße abbiegen. Dabei übersah sie das Fahrzeug einer 27-jährigen Huderin, die auf der Stedinger Straße in Fahrtrichtung Wesermarsch unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos, bei dem der Beifahrer der 27-Jährigen, laut Polizei ein 26 Jahre alter Mann aus Hude, leicht verletzt wurde.

Das Auto der Unfallverursacherin war infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 4000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die 76-Jährige unter dem Alkoholeinfluss stand. Ein Schnelltest zeigte den Wert von 1,1 Promille an. Gegen die Frau wurden Strafverfahren eingeleitet und ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem beschlagnahmte die Polizei ihren Führerschein.