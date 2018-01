Bookholzberg Eine Radfahrerin ist am Donnerstag bei einem Unfall in Bookholzberg schwer verletzt worden. Laut Polizei beabsichtigte eine 45-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Ganderkesee gegen 7.40 Uhr, von einem Tankstellengelände an der Stedinger Straße in Bookholzberg auf die Fahrbahn zu fahren. Dabei übersah sie eine 37-jährige Fahrradfahrerin aus Oldenburg, die auf dem dortigen Fahrradweg entgegengesetzt der zugelassenen Fahrtrichtung fuhr.

Das Auto erfasste die Radfahrerin, die stürzte und sich schwer verletzte. Rettungskräfte brachten die 37-Jährige in ein Krankenhaus. An Pkw und Fahrrad entstand geringer Sachschaden.