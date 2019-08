Bookholzberg Leicht verletzt wurde am Montagmorgen eine Radfahrerin aus der Gemeinde Ganderkesee bei einem Verkehrsunfall in Bookholzberg. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die 58-Jährige kurz nach 7 Uhr auf dem Radweg an der Huder Straße unterwegs und wurde dort von einem Pkw erfasst, der aus einer Grundstückseinfahrt kam. Der 38-jährige Fahrer hatte offenbar die Radlerin übersehen, die bei der Kollision zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog. Vorsorglich wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden war nach Polizeiangaben gering.