Bookholzberg Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde eine 23 Jahre alte Roller-Fahrerin aus dem Gemeindegebiet, die in Bookholzberg frontal mit einem Lastwagen zusammenstieß – ihr Mofa allerdings wurde von dem Lkw überrollt. Die Frau war am Dienstag gegen 14 Uhr auf der Straße Zur Rampe unterwegs, als sie in der vergleichsweise engen und abschüssigen Rechtskurve die Kontrolle über ihren Roller verlor. Sie geriet in den Gegenverkehr und stürzte. Laut Polizei erlitt die junge Frau Prellungen an Händen und Beinen sowie kleinere Schürfwunden. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Beamten auf etwas mehr als 1000 Euro.

