Bookholzberg Vermutlich hatten sie auf fette Beute gehofft – tatsächlich standen sie aber am Ende mit einer leeren Handtasche da: Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag zwischen 9.30 und 13 Uhr ein Seitenfenster eines an der Vogelbeerstraße in Bookholzberg abgestellten Autos eingeschlagen und besagte Tasche aus dem Innenraum des Fahrzeugs mitgenommen. Der auffällige gelb-grüne Renault Twingo stand laut Polizei in einer Parkbucht. Den Schaden am Pkw schätzen die Beamten auf etwa 300 Euro. Hinweise von möglichen Zeugen erbitten sie an die Dienststelle in Bookholzberg, Telefon 04223/ 3002.

