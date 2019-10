Bookholzberg Nach einem Brand in der vergangenen Woche am Bahnhof Bookholzberg sucht die Polizei jetzt den Eigentümer eines dabei beschädigten Fahrrads. Am Dienstag, 1. Oktober, hatten auf dem Bahnhofsgelände an der Stedinger Straße gegen 23.55 Uhr ein Fahrrad sowie der Inhalt eines Mülleimers aus noch unbekannter Ursache Feuer gefangen. Der Brand wurde von einem Zeugen gelöscht.

Wenige Minuten zuvor hatte schon der Sonnenschirm eines ebenfalls an der Stedinger Straße gelegenen Eiscafés gebrannt. Auch dieses Feuer war frühzeitig entdeckt und rasch gelöscht worden.

Bei dem beschädigten Rad handelt es sich laut Polizeibericht um ein Mountainbike, 28er Größe, der Marke Prince vom Typ Steamer. Das silberne Rad mit schwarzen Schutzblechen hat eine Schaltung mit 21 Gängen.

Unterdessen ermittelt die Polizei weiter in der Brandserie, bei der Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Wer Hinweise zum Eigentümer des Rads oder zu den Bränden geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wildeshausen unter Telefon 04431/941-0 zu melden.