Bookhorn Ein älterer Pkw ist am Dienstagmorgen in der Autobahn-Ausfahrt Ganderkesee-West in Flammen aufgegangen. Laut Gemeindefeuerwehrpressewart Benjamin Woelke hatte die Fahrerin, die auf der A28 in Richtung Oldenburg unterwegs war, gegen 8.30 Uhr bemerkt, dass mit ihrem Wagen etwas nicht stimmte, und ihn in der Ausfahrt Ganderkesee-West geistesgegenwärtig auf den Pannenstreifen gelenkt. Da seien auch schon Flammen aus dem Motorraum geschlagen.

Glücklicherweise kam zu diesem Zeitpunkt der Wagen einer Fahrschule an der Unfallstelle vorbei, dessen Fahrschüler Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Altmoorhausen ist. Zudem hielt ein Lkw, der laut Woelke Feuerlöscher an Bord hatte. Gemeinsam versuchten der Feuerwehrmann, der Fahrlehrer sowie der Lkw-Fahrer, den Brand zu löschen. Laut Woelke konnten die Männer das Feuer aber nicht ganz eindämmen. „Bloß kein falscher Ehrgeiz. Man muss ihnen hoch anrechnen, dass sie dann davon abgelassen haben, als sie gemerkt haben, dass sie das Feuer nicht löschen können. Hier geht die Eigensicherung vor“, sagte Woelke gegenüber der NWZ.

Die Freiwillige Feuerwehr Bookholzberg, die mit drei Fahrzeugen und 20 Feuerwehrleuten anrückte, konnte das Feuer kurz darauf löschen. Zudem sperrten die Kameraden die Ausfahrt. Zum Glück sei der Gastank, der sich im Kofferraum des Pkw befand, nicht betroffen gewesen, berichtete Woelke.

Verletzte hat es laut Gemeindepressesprecher nicht gegeben. Der vordere Bereich des Pkw mit Delmenhorster Kennzeichen brannte vollständig aus. Die Sperrung konnte nach etwa einer Stunde aufgehoben werden.