Einbruch In Möbellager: Suche mit Polizeihunden in Ganderkesee bleibt erfolglos

Bookhorn Für die Aufklärung eines Einbruch in der Nacht zu Donnerstag im Gewerbegebiet Bookhorn sucht die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. Zwischen 1.05 und 1.35 Uhr sind bislang unbekannte Täter am Donnerstag in ein Möbelzentrallager an der Rudolf-Diesel-Straße eingebrochen. Dafür schlugen sie eine Scheibe im rückwärtigen Teil des Gebäudes ein und durchsuchten die Räume erfolglos nach Wertgegenständen, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Die Fahndung, an der auch Hundeführer der Polizei beteiligt waren, blieb erfolglos. Bürger, die zur Tatzeit den Einbruch oder die Flucht beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04431/94 11 15 bei der Wildeshauser Polizei zu melden.