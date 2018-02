Bookhorn Ein Räum- und Streufahrzeug ist am Dienstagmorgen gegen kurz nach 10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache verunglückt. Der 45-jährige Fahrer aus Hude befuhr die Oldenburger Straße in Richtung Falkenburg. Dabei kam er mit seinem Unimog nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten, einem Baum und einem Zaun. Die Polizei konnte am Dienstag noch keine Angaben zu entstandenen Schäden machen. Bei dem Fahrzeug handelte es sich nicht um ein Räumfahrzeug der Straßenmeisterei Delmenhorst. Der Unimog wurde von einem Winterdienst-Unternehmen bei privaten Auftraggebern gemietet.