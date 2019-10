Bookhorn Drei Personen sind am Mittwoch gegen 14 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der Oldenburger Straße verletzt worden. Laut Polizei musste ein 37-Jähriger verkehrsbedingt auf der Straße in Richtung Delmenhorst mit seinem BMW warten. Mit ihm im Auto befand sich eine 35-jährige Frau aus Twistringen. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr ein 27-Jähriger aus Wetschen mit seinem VW Caddy auf den wartenden BMW auf. Die drei Verletzten kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 11 500 Euro geschätzt.