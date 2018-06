Bookhorn 6500 Euro Schaden, das ist laut Polizei die Bilanz eines Unfalls auf der Oldenburger Straße Höhe Einmündung Westtangente. Das ist passiert: Am Sonntag befuhr ein 32-jähriger Mann aus der Gemeinde Ganderkesee mit seinem Pkw die Oldenburger Straße in Richtung Delmenhorst. An der Einmündung zur Westtangente missachtete eine 23-jährige Frau aus, ebenfalls aus Ganderkesee, die Vorfahrt des 32-Jährigen und bog auf die Oldenburger Straße ein. Es kam zum Zusammenstoß. Zu den Verletzungen macht die Polizei keine Angaben.