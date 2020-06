Deutsches Rotes Kreuz: Spendenbereitschaft steigt an

Brettorf Die Zufriedenheit war Dirk Wilkens am Donnerstagabend anzumerken. „Die Sporthalle ist perfekt“, fand der Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Brettorf und schaute sich um. Der Förderverein der Feuerwehr hat gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz eine Blutspendeaktion organisiert. Nicht wie gewohnt im Feuerwehrhaus, sondern in der Brettorfer Sporthalle am Bareler Weg.

„Es ist natürlich zeitaufwendiger“, sagte Wilkens. Aber aufgrund der Corona-Krise würden Zeit und Platz benötigt, um sich an die Vorschriften zu halten. Im „Einbahnstraßensystem“ wurden die Spender durch die Halle gelenkt: immer nur in eine Richtung gehen, dabei ausreichend Abstand zueinander halten.

Um die Wege zu markieren, nutzten die Organisatoren die Utensilien, die sich eben in einer Sporthalle befinden: Absperrbänder wurden zwischen Ballwagen gespannt, Turnmatten wurden aufgestellt, damit sich die Personen in der Halle nicht zu sehr verteilen. Und die Spenderliegen stünden sowieso immer recht weit auseinander, wusste Wilkens aus Erfahrung.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Dass während der gesamten Spende Mund-und-Nasen-Bedeckungen getragen werden mussten, störte die Teilnehmer offenbar nicht. Und auch einen Tag nach der Aktion meldete der Ortsbrandmeister keinen Zwischenfall. „Auf der Arbeit muss ich auch einen Mund-Nasen-Schutz tragen“, sagte Britta Reussing. Die 36-Jährige spendete am Donnerstag zum 17. Mal. Da nehme man die Vorschrift auch bei der Spende hin. Ebenso gelassen nahm es Marvin Andrich: Der 29-Jährige spendete zum fünften Mal in Folge in Brettorf.

Insgesamt 112 Personen nahmen an der Aktion teil, informierte Wilkens – für die Organisatoren sehr zufriedenstellend. „Das ist überdurchschnittlich.“ Darunter waren elf Erstspender. „Vom Verhältnis her ist das normal.“ Die Resonanz sei bis zum Schluss da gewesen: „Um 20 Uhr haben wir die letzten Leute angenommen und die Spende um eine halbe Stunde verlängert.“